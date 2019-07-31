Суд продлил арест обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

"Не смог пройти мимо беззакония". Почему и за что погиб Никита Белянкин

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о трагедии в Путилково.