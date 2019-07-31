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РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Вчера, 17:55
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста обвиняемым в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии был убит 1 июня в массовой драке возле бара "Бир Хаус" в Красногорске. Белянкин заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны и затем помещены под стражу девять человек. Еще один, владелец бара, арестован в Армении.
"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья Валентина Левашова. Таким образом, в СИЗО как минимум до 2 ноября останутся Сергей Ходжаян и братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые обвиняются в убийстве и хулиганстве, и Артур Акобян - ему вменяется хулиганство.
Остальным пятерым арестованным в России фигурантам дела сроки содержания под стражей, также до 2 ноября, были продлены во вторник в Волоколамском суде Московской области, сообщил после заседания адвокат Грант Айрапетяна Карен Нерсесян.
Судебное заседание началось с задержкой на 2,5 часа. В зале поместилась только часть родственников, приехавших поддержать фигурантов дела.
Сторона защиты приобщила характеристику Ходжаяна с места жительства и из церкви, выданное Гранту Айрапетяну разрешение на ношение охотничьего оружия, медсправку об эпилепсии у Гамлета Айрапетяна.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
4 июня, 13:50
"Не смог пройти мимо беззакония". Почему и за что погиб Никита БелянкинЗадержаны подозреваемые в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о трагедии в Путилково.
"Двое соучастников уже скрылись от следствия, в связи с этим я считаю невозможным избрать более мягкую меру пресечения обвиняемым", - обратилась к суду прокурор. Гособвинитель имела в виду арестованного в Армении владельца бара и объявленного в розыск третьего из братьев Айрапетянов Оганеса.
Обвиняемые отрицали причастность к преступлению и просили выпустить из СИЗО. Так, Гамлет Айрапетян заявил, что у него "судороги и семью надо кормить". Акобян сообщил, что у него "два высших образования в лучших вузах Москвы", он индивидуальный предприниматель, платит налоги и мечтает пойти с ребенком в первый класс.
Ранее Красногорский суд Подмосковья отправил в СИЗО по этому же делу Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, возле которого произошла драка, Рудика Манукяна, гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна и Саака Саакяна. Еще один фигурант дела владелец бара "Бир Хаус" Григор Оганян 24 июля был арестован в Армении на 40 дней.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
5 июня, 14:11
Эксперт о следствии по делу об убийстве Никиты Белянкина: сработали быстроУстановлено, кто нанес смертельный удар бывшему спецназовцу в подмосковном Путилково, сообщил Следственный комитет. Член экспертного совета комитета по безопасности Мосгордумы Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik оценил работу следствия.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеГлавное разведывательное управление РФМосковская областьПроисшествия
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