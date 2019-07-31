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РИА Новости

Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету

Вчера, 17:50
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© Фото : страница аваиакомпании MyWay Аirlines в FacebookСамолет авиакомпании MyWay Airlines
Самолет авиакомпании MyWay Airlines
© Фото : страница аваиакомпании MyWay Аirlines в Facebook
ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.

"Мы пару недель назад сдали все необходимые документы в агентство гражданской авиации Беларуси и, надеюсь, к концу сентября начнем полеты в Минск. Мы делаем акцент не только на прямой поток, но и на транзитные рейсы в Москву через Минск", — сказал Апциаури Sputnik Грузия.

Он отметил, что агентству гражданской авиации Белоруссии нужно минимум 45 дней, чтобы рассмотреть запрос, поэтому ответ на него авиакомпания ожидает в конце августа. После получения официального разрешения на полеты в Минск MyWay Airlines начнет переговоры с белорусскими авиакомпаниями о выполнении рейсов в Москву.
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Обострение российско-грузинских отношений

Отношения между Россией и Грузией ухудшились после антиправительственных и антироссийских акций в Тбилиси в конце июня. Тогда в Тбилиси начались беспорядки из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Несмотря на то что это место для него выбрала грузинская сторона, оппозиционеры в знак протеста покинули парламент, а в городе начались беспорядки, митингующие взяли здание штурмом.
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Президент страны Саломе Зурабишвили обвинила Москву в возникшем кризисе и назвала Россию "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев расценил подобное заявление как непрофессиональное и отметил, что столкновения в грузинской столице — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, авиасообщение восстановят после нормализации ситуации в Грузии.
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Популярные комментарии
И лезут, и лезут. Ты их в дверь - они в окно. Чего забыли у оккупанта?
31 июля, 18:16
EGEL Gato Montes
6851101
Ай молодцы белорусы! Белорусская сельдь у нас есть? Есть! Белорусские креветки есть? Есть! Белорусские яблочки есть? Есть! Держите теперь белорусских грузинов!
31 июля, 18:25
My Spirit
35310303
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