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РИА Новости

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил прогноз по среднему курсу доллара на 2019 год до 64,5 рубля с ранее ожидавшихся 68,5 рубля, следует из презентации крупнейшего российского банка к отчетности по МСФО за первое полугодие.
В 2020 году средний курс доллара Сбербанк теперь ожидает в 65 рублей, тогда как ранее прогнозировал 69 рублей. При этом банк сохранил свой прогноз на 2021 год, согласно которому доллар будет стоить 65,5 рубля.
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Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара в среднем за 2019 год на уровне 63,9 рубля, в 2020 году - 63,8 рубля. Банк России традиционно никогда не дает прогнозов по курсу валют.
Прогноз по инфляции на 2019 год Сбербанк снизил до 4,2% с 4,8%. С 2020 года крупнейший российский банк ожидает ее стабилизации на уровне 4%. ЦБ пока более консервативен, ожидая инфляцию в 2019 году в диапазоне 4,2-4,7% с 4,7-5,2%, а начиная с 2020 года - вблизи 4%.
Вместе с тем Сбербанк ухудшил свой прогноз по темпам роста ВВП РФ до 1% с 1,4% по итогам 2019 года. В 2020 году банк ожидает роста экономики на 2%, в 2021 году - на 2,2%.
Банк России в середине июня снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. При этом в 2020 году регулятор по-прежнему ожидает роста российской экономики на 1,8-2,3%, в 2021 году - на 2-3%. Всемирный банк в начале июня также понизил оценку по России на 2019 год - до 1,2%. По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года был на уровне 0,5%.
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