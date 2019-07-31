Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил прогноз по среднему курсу доллара на 2019 год до 64,5 рубля с ранее ожидавшихся 68,5 рубля, следует из презентации крупнейшего российского банка к отчетности по МСФО за первое полугодие.

В 2020 году средний курс доллара Сбербанк теперь ожидает в 65 рублей, тогда как ранее прогнозировал 69 рублей. При этом банк сохранил свой прогноз на 2021 год, согласно которому доллар будет стоить 65,5 рубля.

Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара в среднем за 2019 год на уровне 63,9 рубля, в 2020 году - 63,8 рубля. Банк России традиционно никогда не дает прогнозов по курсу валют.

Прогноз по инфляции на 2019 год Сбербанк снизил до 4,2% с 4,8%. С 2020 года крупнейший российский банк ожидает ее стабилизации на уровне 4%. ЦБ пока более консервативен, ожидая инфляцию в 2019 году в диапазоне 4,2-4,7% с 4,7-5,2%, а начиная с 2020 года - вблизи 4%.

Вместе с тем Сбербанк ухудшил свой прогноз по темпам роста ВВП РФ до 1% с 1,4% по итогам 2019 года. В 2020 году банк ожидает роста экономики на 2%, в 2021 году - на 2,2%.