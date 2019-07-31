Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 720 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 720 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 116 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 719 человек (женщин – 216, детей – 367)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились девять граждан Сирии.

Также за прошедшие сутки российской стороной в Эль-Бейда (провинция Тартус) была проведена одна гуманитарная акция, где нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.