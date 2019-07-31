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РИА Новости
Война в Сирии

Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Вчера, 17:54
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© Фото : SANAЛагерь беженцев на юге Дамаска
Лагерь беженцев на юге Дамаска
© Фото : SANA
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 720 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 116 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 719 человек (женщин – 216, детей – 367)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились девять граждан Сирии.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Также за прошедшие сутки российской стороной в Эль-Бейда (провинция Тартус) была проведена одна гуманитарная акция, где нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,27 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 106 взрывоопасных предметов.
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