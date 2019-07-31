Крис Хемсворт сказал, что ему понравилось быть "толстым Тором"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.

"Художники сделали "толстый" костюм, который весил, примерно, 30 килограмм. Это было что-то невероятное – я никогда подобное не надевал. Еще борода и длинные волосы, в которые постоянно попадали какие-то крошки", - рассказывает Хемсворт.

Тор потолстел из-за депрессии, в которую впал, когда Мстители не смогли остановить Таноса. Фанатам фильма не понравилось, во что превратили бога грома.