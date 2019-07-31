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РИА Новости
Культура

Крис Хемсворт сказал, что ему понравилось быть "толстым Тором"

Вчера, 23:57
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© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPRАктер Крис Хемсворт
Актер Крис Хемсворт
© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.
"Художники сделали "толстый" костюм, который весил, примерно, 30 килограмм. Это было что-то невероятное – я никогда подобное не надевал. Еще борода и длинные волосы, в которые постоянно попадали какие-то крошки", - рассказывает Хемсворт.
Тор потолстел из-за депрессии, в которую впал, когда Мстители не смогли остановить Таноса. Фанатам фильма не понравилось, во что превратили бога грома.
Но Крис Хемсворт признался: "Мне нравится такая версия Тора. В фильме его показали с другой стороны – уязвимым и ранимым".
Кадр из фильма Мстители
25 июля, 21:03
В Сети появилось видео с неудачными дублями из "Мстителей: Финал"
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыMarvel Comics
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