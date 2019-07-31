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РИА Новости

В Перми будут судить замдиректора школы, в которой девочка умерла от голода

Вчера, 17:49
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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Следователи главного следственного управления СК РФ завершили расследование уголовного дела о халатности в отношении заместителя директора школы №3 города Краснокамск Пермского края, в которой училась погибшая от истощения 14-летняя девочка, сообщается на сайте СК России.
В июле прошлого года жительница города Краснокамск Пермского края не смогла разбудить свою 14-летнюю дочь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки. По данным следствия, в период с марта по июль 2018 года мать девочки умышленно ограничивала ее в питании, что привело к резкой потере массы тела несовершеннолетней. При этом все это время девочка продолжала посещать школу.
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После инцидента в отношении заместителя директора школы по воспитательной работе было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следствием установлено, что обвиняемая, на которую была возложена обязанность по обеспечению безопасности учащихся, не сообщила соответствующим службам и правоохранительным органам о социально опасном положении ученицы. Кроме того, замдиректора не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки.
"Как полагает следствие, проявленная бывшим заместителем директора школы халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти несовершеннолетней вследствие истощения организма в результате противоправных действий со стороны ее матери", - подчеркивают в СК.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу по уголовному делу в отношении замдиректора и направили утвержденное обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.
В СК добавили, что уголовное дело в отношении матери погибшей девочки также находится на завершающей стадии расследования.
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