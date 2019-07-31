Российская делегация прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии

НУР-СУЛТАН, 31 июл - РИА Новости. Делегация России прибыла на переговоры по Сирии, которые запланированы на 1-2 августа в столице Казахстана, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане 1-2 августа. Делегации Ирана, Иордании и Ирака уже прибыли в Нур-Султан. Прибыли также члены делегации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Российская делегация прибыла", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.