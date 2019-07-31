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РИА Новости
Война в Сирии

Российская делегация прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 31 июл - РИА Новости. Делегация России прибыла на переговоры по Сирии, которые запланированы на 1-2 августа в столице Казахстана, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане 1-2 августа. Делегации Ирана, Иордании и Ирака уже прибыли в Нур-Султан. Прибыли также члены делегации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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"Российская делегация прибыла", - говорится в сообщении МИД Казахстана.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Запрещённая в России террористическая организация
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Война в СирииНур-СултанМИД КазахстанаСирияРоссияВ мире
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