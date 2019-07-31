"Новый поток" прокомментировал новые обвинения в адрес Мазурова

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Трейдинговая компания New Stream Trading при продаже продукции Антипинского НПЗ направляла свою выручку на завод для пополнения оборотных средств, не выводила кредитные и другие средства за рубеж, говорится в комментарии "Нового потока".

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах в среду сообщила, что в следственный департамент МВД было подано заявление представителями правового управления Сбербанка, в котором банк просит привлечь к ответственности основателя группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора НПЗ Геннадия Лисовиченко за продажу части готовой продукции завода по цене значительно ниже рыночной через компанию New Stream Trading (NST). В пресс-службе Сбербанка газете подтвердили подачу еще одного заявления в правоохранительные органы в отношении Мазурова, Лисовиченко и "других лиц".

Как заявляет "Новый поток", указанная в заявлении единая цена реализации компанией бензина - 444 доллара за тонну – не соответствует действительности, так как по каждой поставке цена формировалась отдельно. Кроме того, объемы поставок бензина в 2017 году составили 1,3 миллиона тонн против указанных в заявлении 870 тысяч тонн, а дизельного топлива - 1,5 миллиона тонн против 890 тысяч тонн в заявлении банка.

Торговая маржа компании NST от реализации продукции Антипинского НПЗ соответствовала условиям кредитного договора со Сбербанком, трейдер ежеквартально направлял в адрес банка информацию о марже. Все деньги от реализации компанией нефтепродуктов конечным покупателям по условиям кредитного договора поступали на залоговые счета Сбербанка, а затем расходовались на строительство, закупку сырья и погашение процентов по кредитам, сообщает "Новый поток".

"Новый поток" также подчеркивает, что в заявлении о банкротстве Антипинского НПЗ указана задолженность завода перед NST в размере 32,3 миллиарда рублей. "Это подтверждает факт того, что трейдер направлял свою выручку на завод для пополнения оборотных средств и опровергает указанные в заявлении ПАО Сбербанк утверждения о выводе NST кредитных и других денежных средств за рубеж", - говорится в релизе.