В Самаре осудили фигурантов дела о сговоре на торгах

САМАРА, 31 июл – РИА Новости. Самарский районный суд в среду вынес приговор фигурантам дела о сговоре на торгах в Самарской области, признав их виновными в покушении на ограничение конкуренции и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

В апреле 2018 года ведомство сообщало, что завершило расследование уголовного дела о сговоре на торгах в Самарской области в отношении бывшего замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна, сотрудника областного минздрава Максима Колобова, двоих сотрудников компании "Джи И Хэлскеа" Натальи Середавиной и Елены Львовой, директора ООО "Современные медицинские технологии" ("СМТ") Сергея Шатило и двоих сотрудников этой компании Алексея Санкеева и Алексея Бондаренко.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 30, пунктом "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ (покушение на ограничение конкуренции) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, приговором суда Шатило назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима, Навасардяну – 3 года колонии общего режима, Санкееву – 2,5 года лишения свободы условно, Бондаренко, Середавиной, Львовой и Колобову – 2 года лишения свободы условно.

Следствием и судом доказано, что в 2015-2017 годах Шатило и Санкеев заключили между "СМТ" и ООО "Центр эффективной хирургии - Здоровье" ("ЦЭХ – Здоровье") соглашение, по которому "ЦЭХ – Здоровье" не участвует в электронном аукционе по обслуживанию и ремонту медоборудования в больницах области, а позже заключает договор подряда с "СМТ" на 180 миллионов рублей.

Навасардян и Колобов, в свою очередь, допустили сотрудников "СМТ" к составлению и подготовке документации к данному аукциону. Середавина и Львова давали Шатило и Санкееву советы по вопросам заключения картеля, вели соответствующие переговоры с Навасардяном, а также с целью создания видимости конкуренции обеспечили формальное участие в электронном аукционе ООО, зарегистрированного в Казани.