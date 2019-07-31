Ливни не повредили хранилища отходов Байкальского ЦБК

Рабочей группой центрального аппарата МЧС России 31 июля было организовано обследование селеопасных мест, русел горных рек в Слюдянском районе, где из-за обильных осадков и повышения уровня рек был введен режим ЧС. Также изучалось состояние опор мостов и мест хранения отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на Солзанском полигоне.

"Детальное обследование карт показало, что их целостность не нарушена, угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении.

В связи с повышением уровня воды в реках на территории Слюдянского района Иркутской области 28-30 июля сложилась чрезвычайная ситуация. В настоящее время в районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на двух мостах, подмытых реками Харлахта и Большая Осиновка вблизи города Байкальска, а также автодороги федерального значения Р-258 "Красноярск-Чита". Ведется отсыпка берегов и дорог скальными породами, работают пожарно-насосные станции, оказывается адресная помощь населению по откачке воды из подвалов.