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РИА Новости

Ливни не повредили хранилища отходов Байкальского ЦБК

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Николай Рютин / Перейти в фотобанкБайкальский целлюлозно-бумажный комбинат
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
© РИА Новости / Николай Рютин
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Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Архивное фото
ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Ливни не нарушили целостность карт-накопителей, содержащих отходы Байкальского ЦБК, сообщает ГУМЧС РФ по Иркутской области.
Рабочей группой центрального аппарата МЧС России 31 июля было организовано обследование селеопасных мест, русел горных рек в Слюдянском районе, где из-за обильных осадков и повышения уровня рек был введен режим ЧС. Также изучалось состояние опор мостов и мест хранения отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на Солзанском полигоне.
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"Детальное обследование карт показало, что их целостность не нарушена, угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении.
В связи с повышением уровня воды в реках на территории Слюдянского района Иркутской области 28-30 июля сложилась чрезвычайная ситуация. В настоящее время в районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на двух мостах, подмытых реками Харлахта и Большая Осиновка вблизи города Байкальска, а также автодороги федерального значения Р-258 "Красноярск-Чита". Ведется отсыпка берегов и дорог скальными породами, работают пожарно-насосные станции, оказывается адресная помощь населению по откачке воды из подвалов.
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