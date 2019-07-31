Курс грузинского лари установил новый антирекорд

ТБИЛИСИ, 31 июл – РИА Новости. Национальный банк Грузии продолжает устанавливать антирекорды обменного курса, стоимость одного доллара достигла отметки 2,97 лари, следует из данных, опубликованных на сайте Нацбанка.
После начала акций протестов в Тбилиси, которые стартовали 20 июня, курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, в конце июня официальный курс лари к доллару составлял 2,78 лари за один доллар, при этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.
Глава Нацбанка Коба Гвенетадзе 30 июля заявил, что главными причинами обесценивания являются внешний шок и падение туристического потока. Эксперты считают, что на падение курса также влияет резкое сокращение прямых иностранных инвестиций.
Ранее эксперт по экономическим вопросам Ника Шенгелая заявил, что "если правительство и Нацбанк не обеспечат стабилизацию курса нацвалюты, то страна получит плачевные результаты". На фоне обесценивания валюты уже повысилась цена на бензин.
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