В Рязани поддержали идею поставить первый в России памятник росгвардейцам

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первый в стране памятник военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, установят в Рязани, сообщила пресс-служба рязанского областного отделения Росгвардии.

"Первый в стране памятник военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, установят в Рязани в сентябре 2019 года. Накануне жители города поддержали эту инициативу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива установки памятника принадлежит ветеранам ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области. В прошлом году они обратились к руководству с этой просьбой. Идею поддержали и действующие сотрудники этих спецподразделений.

"Очень рады, что жители Рязани поддержали наше желание. Мы хотим увековечить память, историю поколений росгвардейцев и сотрудников правоохранительных органов, отдавших свои жизни, защищая Родину", - цитирует пресс-служба ветерана рязанского СОБР кавалера Ордена Мужества Олега Лагуткина.

Администрация Рязани устроила на своем сайте голосование по поводу идеи открытия памятника, более половины проголосовавших поддержали установку монумента. В итоге власти утвердили установку памятника, говорится в сообщении. Памятник выполнит скульптор, заслуженный художник РФ Александр Рожников. Архитектурно-скульптурная композиция будет включать в себя 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой разместятся силуэты четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших.

"На гранитном постаменте будут установлены три бронзовые фигуры воинов, одна из которых - портретная фигура рязанца, спецназовца Героя России Дмитрия Серкова с девочкой на руках, символизирующей надежно защищенное будущее поколение России", - информирует Росгвардия.