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РИА Новости

В Рязани поддержали идею поставить первый в России памятник росгвардейцам

Вчера, 17:33
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первый в стране памятник военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, установят в Рязани, сообщила пресс-служба рязанского областного отделения Росгвардии.
"Первый в стране памятник военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, установят в Рязани в сентябре 2019 года. Накануне жители города поддержали эту инициативу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что инициатива установки памятника принадлежит ветеранам ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области. В прошлом году они обратились к руководству с этой просьбой. Идею поддержали и действующие сотрудники этих спецподразделений.
"Очень рады, что жители Рязани поддержали наше желание. Мы хотим увековечить память, историю поколений росгвардейцев и сотрудников правоохранительных органов, отдавших свои жизни, защищая Родину", - цитирует пресс-служба ветерана рязанского СОБР кавалера Ордена Мужества Олега Лагуткина.
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Администрация Рязани устроила на своем сайте голосование по поводу идеи открытия памятника, более половины проголосовавших поддержали установку монумента. В итоге власти утвердили установку памятника, говорится в сообщении. Памятник выполнит скульптор, заслуженный художник РФ Александр Рожников. Архитектурно-скульптурная композиция будет включать в себя 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой разместятся силуэты четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших.
"На гранитном постаменте будут установлены три бронзовые фигуры воинов, одна из которых - портретная фигура рязанца, спецназовца Героя России Дмитрия Серкова с девочкой на руках, символизирующей надежно защищенное будущее поколение России", - информирует Росгвардия.
Отмечается, что за самоотверженность, мужество и героизм сотрудники и ветераны управления Росгвардии по Рязанской области награждены 38 орденами Мужества (10 из них - посмертно) и 105 медалями "За отвагу".
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
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