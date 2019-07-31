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РИА Новости

Глава Россотрудничества высоко оценила программу для журналистов SputnikPro

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова высоко оценила международный проект SputnikPro.
SputnikPro — международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для журналистов стран ближнего зарубежья реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
"Я считаю эту программу очень успешной. Чем больше иностранных журналистов приедет в Россию, познакомится с нашей страной, тем больше будет установлено прямых контактов между российскими и иностранными журналистами, от которых зависит объективное представление информации о происходящих событиях в мире, и в нашей стране в том числе. Количество стран-участниц и делегатов постоянно увеличивается. Если в 2015 году было только 20 молодых журналистов, то в 2019 году – уже порядка 40 участников", - сказала Митрофанова.
Глава Россотрудничества отметила, что в прошлом году более 120 молодых журналистов, в том числе из Латинской Америки, Азии и Африки, приняли участие в программе SputnikPro.
Sputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН
23 июля, 13:18
Sputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН
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Элеонора МитрофановаРоссотрудничествоОбщество
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