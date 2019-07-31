Глава Россотрудничества высоко оценила программу для журналистов SputnikPro

"Я считаю эту программу очень успешной. Чем больше иностранных журналистов приедет в Россию, познакомится с нашей страной, тем больше будет установлено прямых контактов между российскими и иностранными журналистами, от которых зависит объективное представление информации о происходящих событиях в мире, и в нашей стране в том числе. Количество стран-участниц и делегатов постоянно увеличивается. Если в 2015 году было только 20 молодых журналистов, то в 2019 году – уже порядка 40 участников", - сказала Митрофанова.