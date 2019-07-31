Фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выйдет на экраны в октябре-ноябре

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Фильм о легендарном вратаре сборной СССР по футболу и московского "Динамо" Льве Яшине выйдет на экраны в октябре-ноябре текущего года, сообщил продюсер картины Олег Капанец.

Создание картины "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" началось в 2015 году. Великому голкиперу 22 октября 2019 года исполнилось бы 90 лет.

"Монтаж уже завершен, и кино будет полностью готово в начале августа. В прокат мы планируем выходить недалеко от юбилея Льва Ивановича – это конец октября – ноябрь. Сейчас идут переговоры с дистрибьютером", - рассказал Капанец на пресс-конференции на ВТБ Арене, посвященной завершению съемок.

Он также сообщил, что бюджет картины составил 360 миллионов рублей, из которых 60 миллионов выделило министерство культуры РФ.

Официальным спонсором картины выступил банк ВТБ , который уже долгое время плодотворно сотрудничает со спортивным обществом "Динамо". Вице-президент банка Александр Ерофеев выразил благодарность создателям фильма.

"Очень приятно, что российский кинематограф обратился к великим спортивным достижениям и победам, к великим личностям, которые двигали наш спорт. Яшин был вратарем, вписавшим свое имя золотыми буквами в историю советского и мирового спорта, и когда к нам обратились с просьбой поддержать проект спонсорским участием, мы согласились с большой радостью. Мы уверены, что биография этого человека будет хорошим примером для нынешних российских футболистов", – сказал Ерофеев.

Весомый вклад в создание фильма внесла также управляющая компания "Динамо", генеральный директор которой Андрей Лунтовский сообщил о возможности провести премьерный показ на стадионе "бело-голубых".

"Было бы очень здорово, если бы премьера состоялась на нашем стадионе. Мы смотрим сейчас на наш график, чтобы вписаться и сделать это. Есть технические сложности с условием показа фильма на арене, но они решаемы, и мы сейчас отрабатываем эти вопросы. Если все сложится, то мы сделаем это здесь, на стадионе", - сказал Лунтовский журналистам.

В свою очередь, генеральный директор московского "Динамо" Юрий Белкин заявил, что в футбольном клубе очень рады предстоящему выходу в прокат фильма о легендарном динамовце.

"От лица клуба я хочу сказать, что мы очень рады, что такой фильм выходит в широкий прокат. Лев Иванович Яшин – легенда "Динамо" на многие годы. Он был не только великим футболистом, но и хорошим человеком. Хотелось бы, чтобы как можно больше фильмов снималось о наших спортсменах. Хотел бы пожелать скорейшего выздоровления (жене Яшина) Валентине Тимофеевне, чтоб она как можно скорее пришла на стадион смотреть вместе с нами матчи "Динамо"", - сказал Белкин журналистам.