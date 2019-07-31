Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Владимир Путин поручил Министерству обороны присоединиться к тушению пожаров, сообщили в пресс-службе Кремля.

Такая задача была поставлена президентом после доклада главы МЧС.

В оборонном ведомстве отметили, что после поручения главы государства отправят в регионы Сибири 20 воздушных судов.

"В ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами". Минобороны России

Подчеркивается, что экипажи уже неоднократно участвовали в тушении природных пожаров, сейчас они проходят инструктаж и завершают предполетную подготовку.

Пожары в тайге

Площадь лесных пожаров превышает 2,8 миллиона гектаров. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в тушении участвуют 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РИА Новости сообщили, что на территории Красноярского края борьбу с природными пожарами в Красноярском крае ведет 771 человек и 381 единица техники в составе 381 патрульной группы.

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Кроме того, дополнительно в Богучанский район направляются 15 единиц высокопроходимой техники и более 100 спасателей и пожарных из Кемеровской области и Хакасии.

Сейчас там находится аэромобильная группировка МЧС, которая прикрывает от огня четыре села: Богучаны, Куюмба, Мирюга и Оскоба.