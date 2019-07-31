В Чечне около 28,7 тысячи человек остаются без света из-за непогоды

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 28,7 тысячи человек остаются без света в Чечне после массовых аварийных отключений, связанных с непогодой в регионе, сообщает Минэнерго РФ.

Утром в среду "Россети" сообщали, что энергетики восстановили электроснабжение около 60 тысяч человек в Чечне, где из-за непогоды без электричества оказались более 110 тысяч человек. При этом компания отметила, что полное восстановление ожидается до полудня.

Ранее в среду Минэнерго РФ сообщило, что около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.