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РИА Новости

В Перми не зафиксировали выброса вредных веществ при ЧП на пороховом заводе

Вчера, 17:15
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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Выброса вредных веществ в атмосферу при хлопке на пороховом заводе в Перми не произошло, угрозы населению нет, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
В среду в 16.08 (14.08 мск) на площадке ФКП "Пермский пороховой завод" во время работы со специзделиями произошел хлопок, в результате которого пострадали пять человек, в том числе два тяжело, один легко. Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения. Как рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Олег Миргородский, у тяжело пострадавших ожоги 60% и 35% тела, одному из них делается операция.
"На Пермском пороховом заводе произошел производственный инцидент - хлопок без последующего горения. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует", - сообщает министерство в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, сейчас на месте работают оперативные службы, устанавливаются причины инцидента.
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Как отметил ранее Миргородский, на заводе создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего, в состав которой вошли сотрудники Института полимерных материалов, как разработчики вспыхнувшего состава.
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