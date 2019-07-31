В Перми не зафиксировали выброса вредных веществ при ЧП на пороховом заводе

В среду в 16.08 (14.08 мск) на площадке ФКП "Пермский пороховой завод" во время работы со специзделиями произошел хлопок, в результате которого пострадали пять человек, в том числе два тяжело, один легко. Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения. Как рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Олег Миргородский, у тяжело пострадавших ожоги 60% и 35% тела, одному из них делается операция.