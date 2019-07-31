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РИА Новости

В Токио из-за жары госпитализировали более 200 человек за день

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Ксения НакаПогода в Токио
Погода в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. Только за последний день июля в Токио из-за жары госпитализированы 222 человека в возрасте от 1 до 101 года, из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на Управление пожарной охраны Токио, в ведении которого находится служба скорой помощи и служба спасения.
Резкое наступление жары в последние дни июля после прохладной первой половины лета привело к резкому росту пострадавших от тепловых ударов.
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В среду в префектурах Гифу, Тотиги, Иватэ была отмечена температура выше 37 градусов, в Нагое, Киото и Сайтаме столбик термометра поднялся выше 36 градусов, даже на самом северном острове Хоккайдо температура поднялась выше 35 градусов.
По прогнозам синоптиков, первый день августа будет отмечен нарастанием жары: в Гифу температура поднимется еще на один градус, до 38, в Сайтаме, Нагое и Киото ожидается 37, в Фукусиме и Тояме – 36, в столице Японии впервые в этом году столбик термометра поднимется выше 35 градусов.
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