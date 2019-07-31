В Токио из-за жары госпитализировали более 200 человек за день

ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. Только за последний день июля в Токио из-за жары госпитализированы 222 человека в возрасте от 1 до 101 года, из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на Управление пожарной охраны Токио, в ведении которого находится служба скорой помощи и служба спасения.

Резкое наступление жары в последние дни июля после прохладной первой половины лета привело к резкому росту пострадавших от тепловых ударов.

В среду в префектурах Гифу, Тотиги, Иватэ была отмечена температура выше 37 градусов, в Нагое, Киото и Сайтаме столбик термометра поднялся выше 36 градусов, даже на самом северном острове Хоккайдо температура поднялась выше 35 градусов.