В Подмосковье камеры на дорогах начнут фиксировать нарушения мотоциклистов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 350 дорожных камер "развернули" в обратную сторону по направлению движения, теперь штрафы за нарушение правил дорожного движения будут получать мотоциклисты, сообщили в пресс-службе министерства и транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На дорогах Московской области заработали 353 стационарных комплекса фотовидеофиксации по движению транспортного потока. Комплексы распознают госномер транспортных средств сзади, таким образом, в поле зрения оказались и мотоциклы... Решение о "перенастройке" камер было принято в связи с ростом числа ДТП по вине водителей мототранспорта в летний период", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, камеры фиксируют не только нарушение скорости, но и проезд на красный свет, движение по обочине и встречной полосе всех видов транспорта. Он уточнил, что для обеспечения безопасности дорожного движения с участием мотоциклистов "развернули" 150 существующих и установили 200 стационарных комплексов фотовидеофиксации по направлению движения потока.

"Это позволит фиксировать нарушения водителей всех видов транспорта на трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-9 "Балтия", а также Пятницком, Волоколамском, Щёлковском и Носовихинском шоссе", – отметил Гержик.

По данным ведомства, в период с апреля по июнь 2019 года было зафиксировано 89 ДТП с участием мотоциклов, в которых погибли 13 человек и ранены 84 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число ДТП и раненых выросло на 14% и на 15% соответственно.