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РИА Новости

Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров

Вчера, 17:14
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число алкоголиков и любителей попоек среди пожилых жителей Соединенных Штатов оказалось неожиданно высоким. От подобных проблем страдает каждый десятый мужчина или женщина в возрасте, пишут ученые в Journal of the American Geriatrics Society.

"Что интересно, сильно пьющие люди реже страдали от хронических болезней, в отличие от любителей алкоголя, не впадающих в запои. Это может быть связано с тем, что часть из них отказывается от спиртного после того, как они узнают, что у них есть проблемы со здоровьем", — заявил Бенджамин Хань (Benjamin Han) из университета Нью-Йорка (США).

В последние годы биологи и медики находят все больше свидетельств того, что длительный прием алкоголя не только ведет к циррозу печени и нарушениям в работе мозга, но и к другим крайне тяжелым последствиям.
К примеру, три года назад ученые обнаружили, что злоупотребление спиртным повышает шансы развития сразу семи видов рака и ведет к целому ряду проблем с работой легких из-за связанных с ним нарушений в круговороте оксида азота в организме.
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Особенно сильно эти последствия, как показали наблюдения за здоровьем любителей выпить, проявляются в тех случаях, если алкоголики пьют не постоянно, а впадают в периодические запои. В частности, американцы, выпивавшие часто, но мало, почти на 30% реже страдали от диабета, чем их сверстники, пившие много, но редко.
Многие люди, как отмечает Хань, считают, что периодические или постоянные запои больше всего характерны для молодежи и мужчин в среднем возрасте. Оказалось, что в последние годы к ним стремительно приближается еще одна категория граждан – мужчины и женщины в возрасте от 65 лет и старше.
Американские ученые пришли к такому выводу, анализируя статистические данные, собранные в рамках опроса, который проводили социальные службы США в 2015-2017 годах среди пожилых людей. Их интересовало то, употребляют ли американцы в возрасте спиртное, марихуану и другие наркотики, а также как часто они это делают.
Это исследование привело к неприятному выводу. Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли. В 2005 году, как показывал прошлый подобный опрос, их доля составляла около 7,7%, что на 37% меньше, чем сейчас.
С чем связан этот рост? Ученые предполагают, что он имеет в основном экономическую подоплеку. Большая часть сильно пьющих американцев, страдающих от запоев, была сосредоточена среди малоимущих и малообразованных слоев населения, а также представителей этнических меньшинств.
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Финансовые кризисы последних лет, растущий уровень безработицы и прочие экономические неурядицы, как считает Хань, могли заметно усложнить жизнь пожилым людям и заставить их чаще употреблять алкоголь. Это, в свою очередь может объяснять то, почему число жертв диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний в последнее время заметно выросло.
Еще одним важным фактором роста, по мнению ученых, выступила легализация марихуаны во многих регионах США и распространение традиций ее употребления. Ее популярность среди пожилых американцев пережила схожий рост.
Это, как предполагают ученые, вряд ли было случайным совпадением – употребление конопли среди молодежи ассоциируется с повышенным риском развития алкоголизма. Аналогичные процессы могут развиваться и среди других категорий населения, заключают ученые.
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