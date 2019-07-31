Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T17:00Z
https://ria.ru/20190731/1557051436.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154919/50/1549195077_0:285:3098:2027_1036x0_80_0_0_780379662f4c3b96cf2a5606c5fa1ced.jpg
РИА Новости

В "Единой России" ответили на критику потребкорзины уральцев

Вчера, 17:00
876
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКуриные яйца
Куриные яйца
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ладыгин, который раскритиковал потребительскую корзину региона, сравнив ее с пайком немецких военнопленных в советских лагерях в 1941 году, сравнивает теплое с мягким, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь свердловского отделения партии "Единая Россия" Максим Бестфатер.
Заявление Ладыгина прозвучало во вторник во время обсуждения депутатами проекта закона о внесении изменений в потребительскую корзину Свердловской области. Видео его выступления опубликовано на официальном канале регионального парламента в YouTube.
В своем докладе председатель комитета заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин отметил, с 2012 по 2018 год в регионе снизилось потребление хлеба и увеличилось потребление круп, также зафиксировано снижение потребления кисломолочных продуктов в пользу молока и сметаны. В связи с этим он предложил снизить объемы потребления хлебной продукции в целом в пользу молочных продуктов, также в проекте пересмотрены нормы потребления отдельных продуктов: снижены объемы потребления кефира, пшеничного хлеба, взамен увеличены объемы потребления крупы и риса.
Объемы потребления других групп продуктов, таких как мясо и рыба, по его словам, не меняются. Погудин отметил, что новая версия потребительской корзины по калорийности сопоставима с действующей корзиной и составляет около 2500 килокалорий в день.
Покупатели в супермаркете
Вчера, 12:12
Минтруд рассмотрит проект о разных потребкорзинах для мужчин и женщин
"Ладыгин теплое с мягким сравнивает, потому что он там отсылает к нормам довольствия военнопленных и для эпатажа сравнивает лишь отдельные позиции. Но я сильно сомневаюсь, что рацион военнопленных имел такое же разнообразие продуктов, как в потребительской корзине", - сообщил Бестфатер.
В свою очередь, председатель комитета по социальной политике заксобрания, депутат от "Единой России" Вячеслав Погудин назвал заявления Ладыгина "страшилками".
"Эти страшилки, невзвешенные, эмоциональные и предвзятые выступления могут многих дезинформировать. То, что прозвучало, не подтверждается никакими фактами и цифрами. Есть заключения специализированного института по калорийности и содержанию белков: "Расчеты соответствуют усредненным нормам потребности для взрослого населения, пожилых людей и детей", - приводятся в сообщении пресс-службы свердловского отделения ЕР слова Погудина.
По его словам, изменения позволят улучшить корзину по белкам и жирам.
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
1 марта, 10:54
Законопроект о новой потребительской корзине разработают к 2020 году
3300440
Обсудить 3
Единая РоссияСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Посетитель в управлении Пенсионного фонда России
В ПФР объяснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области
Самолет авиакомпании MyWay Airlines
Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету
Деньги
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Лента
новостей
В "Современнике" прокомментировали задержание актера из-за формы ГИБДД
Автомобиль полиции
В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали иск "Нафтогаза"
Тараканы
Ученый рассказал, почему человечество не может избавиться от тараканов
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев ответил на сообщения о плагиате в песне Molly
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Скриншот видео, на котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции оказался актером
В Москве задержали актера театра "Современник" за ношение формы ГИБДД
В Росздравнадзоре рассказали об итогах проверки в забайкальской больнице
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
Лента новостейМолния