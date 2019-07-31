В "Единой России" ответили на критику потребкорзины уральцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ладыгин, который раскритиковал потребительскую корзину региона, сравнив ее с пайком немецких военнопленных в советских лагерях в 1941 году, сравнивает теплое с мягким, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь свердловского отделения партии "Единая Россия" Максим Бестфатер.

Заявление Ладыгина прозвучало во вторник во время обсуждения депутатами проекта закона о внесении изменений в потребительскую корзину Свердловской области. Видео его выступления опубликовано на официальном канале регионального парламента в YouTube.

В своем докладе председатель комитета заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин отметил, с 2012 по 2018 год в регионе снизилось потребление хлеба и увеличилось потребление круп, также зафиксировано снижение потребления кисломолочных продуктов в пользу молока и сметаны. В связи с этим он предложил снизить объемы потребления хлебной продукции в целом в пользу молочных продуктов, также в проекте пересмотрены нормы потребления отдельных продуктов: снижены объемы потребления кефира, пшеничного хлеба, взамен увеличены объемы потребления крупы и риса.

Объемы потребления других групп продуктов, таких как мясо и рыба, по его словам, не меняются. Погудин отметил, что новая версия потребительской корзины по калорийности сопоставима с действующей корзиной и составляет около 2500 килокалорий в день.

"Ладыгин теплое с мягким сравнивает, потому что он там отсылает к нормам довольствия военнопленных и для эпатажа сравнивает лишь отдельные позиции. Но я сильно сомневаюсь, что рацион военнопленных имел такое же разнообразие продуктов, как в потребительской корзине", - сообщил Бестфатер.

В свою очередь, председатель комитета по социальной политике заксобрания, депутат от "Единой России" Вячеслав Погудин назвал заявления Ладыгина "страшилками".

"Эти страшилки, невзвешенные, эмоциональные и предвзятые выступления могут многих дезинформировать. То, что прозвучало, не подтверждается никакими фактами и цифрами. Есть заключения специализированного института по калорийности и содержанию белков: "Расчеты соответствуют усредненным нормам потребности для взрослого населения, пожилых людей и детей", - приводятся в сообщении пресс-службы свердловского отделения ЕР слова Погудина.