Отец признавшегося в убийстве блогерши рассказал о его проблемах с психикой

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Фанит Гареев, отец подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве, в разговоре с телеканалом "360" Фанит Гареев, отец подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве, в разговоре с телеканалом "360" заявил , что у его сына есть проблемы с психикой.

"Он был неадекватный, психически ненормальный". Фанит Гареев

По словам собеседника канала, его сын Максим постоянно делал пластические операции, отличался неуравновешенным и агрессивным поведением. Кроме того, он требовал у родственников денег, а то, что получал, тратил на женщин.

В результате Гареев-старший был вынужден свести к минимуму общение с сыном.

Тело девушки нашли в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева 27 июля. Она училась в медицинском вузе, а также вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла около 80 тысяч человек.