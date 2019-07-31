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РИА Новости
Культура

Максим Фадеев ответил на сообщения о плагиате в песне Molly

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Перед заявлениями о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly необходимо проводить музыкальную экспертизу, заявил продюсер Максим Фадеев.
Ранее саратовский музыкант Павел Петров на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором заявил о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly из своей авторской песни "Дни и ночи", записанной в 2012 году. В подтверждение своих слов автор в ролике предложил прослушать и сравнить обе композиции.
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"Неужели нельзя было сначала взять и провести музыкальную экспертизу, послушать музыку? Я международный эксперт, сам 30 лет пишу музыку", - сказал Фадеев в разговоре с РИА Новости.
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КультураМаксим Фадеев
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