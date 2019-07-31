Максим Фадеев ответил на сообщения о плагиате в песне Molly

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Перед заявлениями о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly необходимо проводить музыкальную экспертизу, заявил продюсер Максим Фадеев.

Ранее саратовский музыкант Павел Петров на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором заявил о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly из своей авторской песни "Дни и ночи", записанной в 2012 году. В подтверждение своих слов автор в ролике предложил прослушать и сравнить обе композиции.