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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК рекомендовал оставить в силе отказ в регистрации пяти кандидатов в МГД

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации пяти кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании рассматривались жалобы Ивана Кульнева, Зои Шарагатовой, Александра Соловьева, Эльмиры Шагиахметовой и Геннадия Гудкова. В их подписных листах нашли свыше 10% брака и другие нарушения.
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В ЦИК сообщили, что некоторые кандидаты в депутаты МГД обратились в суд
Член комиссии Дмитрий Реут сообщил, что после повторной проверки в пользу Шарагатовой учли 94 подписи, однако свыше тысячи признали недействительными. Соловьеву дополнительно зачли 410 подписей, но недействительны более двух тысяч. Шагиахметовой вернули 65 подписей, однако для регистрации ей не хватает 155 подписей. Геннадию Гудкову вернули 437 подписей, при этом недействительными остаются 1952.
В понедельник рабочая группа рассматривала жалобы Анастасии Брюхановой и Юлии Галяминой и рекомендовала оставить их без удовлетворения.
Как отметила руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, итоговое решение по кандидатам примут 1 августа.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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Генсек СЕ обсудил с Памфиловой регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Комиссия рассмотрела жалобы 12 незарегистрированных кандидатов и по всем оставила в силе решения об отказе. Среди них — оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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