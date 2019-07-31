МГИК рекомендовал оставить в силе отказ в регистрации пяти кандидатов в МГД

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации пяти кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании рассматривались жалобы Ивана Кульнева, Зои Шарагатовой, Александра Соловьева, Эльмиры Шагиахметовой и Геннадия Гудкова. В их подписных листах нашли свыше 10% брака и другие нарушения.

Член комиссии Дмитрий Реут сообщил, что после повторной проверки в пользу Шарагатовой учли 94 подписи, однако свыше тысячи признали недействительными. Соловьеву дополнительно зачли 410 подписей, но недействительны более двух тысяч. Шагиахметовой вернули 65 подписей, однако для регистрации ей не хватает 155 подписей. Геннадию Гудкову вернули 437 подписей, при этом недействительными остаются 1952.

В понедельник рабочая группа рассматривала жалобы Анастасии Брюхановой и Юлии Галяминой и рекомендовала оставить их без удовлетворения.

Как отметила руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, итоговое решение по кандидатам примут 1 августа.

Выборы в Мосгордуму

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Комиссия рассмотрела жалобы 12 незарегистрированных кандидатов и по всем оставила в силе решения об отказе. Среди них — оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.