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РИА Новости

Совет министров ЛНР переименовали в правительство

Вчера, 16:50
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ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики приняли изменения в законодательстве и переименовали "Совет министров Луганской народной республики" в "правительство Луганской народной республики", сообщает корреспондент РИА Новости из зала проведения пленарного заседания парламента ЛНР в Луганске.
"Совет министров" у нас переименовывается в "правительство Луганской народной республики", - зачитала на пленарном заседании депутат парламента Нелли Задирака предложение по изменениям в законодательстве.
Сорок присутствующих депутатов единогласно проголосовали за принятие в первом и во втором чтениях проекта закона № 115-ПЗ/ 19-3 "О Правительстве Луганской Народной Республики", а также за сам закон.
"Сорок –"за" решение принято единогласно", - резюмировал председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Задирака сообщила журналистам, что данный законопроект разработан в целях "гармонизации законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации". По словам депутата, законопроектом закрепляется, в том числе, порядок определения состава правительства ЛНР, порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя правительства, его заместителей, министров, руководителей иных исполнительных органов государственной власти, взаимоотношения правительства с главой ЛНР, Народным советом и органами судебной власти.
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