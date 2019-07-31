Совет министров ЛНР переименовали в правительство

ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики приняли изменения в законодательстве и переименовали "Совет министров Луганской народной республики" в "правительство Луганской народной республики", сообщает корреспондент РИА Новости из зала проведения пленарного заседания парламента ЛНР в Луганске.

"Совет министров" у нас переименовывается в "правительство Луганской народной республики", - зачитала на пленарном заседании депутат парламента Нелли Задирака предложение по изменениям в законодательстве.

Сорок присутствующих депутатов единогласно проголосовали за принятие в первом и во втором чтениях проекта закона № 115-ПЗ/ 19-3 "О Правительстве Луганской Народной Республики", а также за сам закон.

"Сорок –"за" решение принято единогласно", - резюмировал председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.