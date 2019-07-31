В Москве задержали актера театра "Современник" за ношение формы ГИБДД

Скриншот видео, на котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции оказался актером

Скриншот видео, на котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции оказался актером

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичная полиция задержала актера Московского театра "Современник", который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД России по Москве.

Как сообщает ведомство, в сети появилась информация, что мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции "дискредитировал своим поведением органы внутренних дел РФ".

"В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37-летний актер Московского театра "Современник", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал полиции, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер для съемок в клипе. В отношении него были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды" и "Мелкое хулиганство".