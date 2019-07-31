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РИА Новости

В Иране рассказали, когда прекратят сокращать ядерные обязательства

Вчера, 16:45
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© AP PhotoИранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. С третьим этапом сокращения ядерных обязательств Тегеран может в последний раз предоставить отсрочку странам сделки (СВПД) для обеспечения интересов Ирана, считает официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, об этом он сообщил тегеранской газете Farheekhtegan.
"Я думаю, что это - последняя отсрочка, которая будет у сторон соглашения. Если интересы Иран не удастся обеспечить, мы предпримем следующий шаг, а если особой работы (в этом направлении) не будет, Исламская Республика Ирана не будет продлевать такие меры", - сказал он, в то же время подчеркнув, что решения принимаются руководством страны.
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
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