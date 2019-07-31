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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в первом полугодии выросла на 32,2%

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Олег Матвеев / Перейти в фотобанкСтроительство первого в России ветропарка компанией "Фортум" в поселке Колхозный Ульяновской области
Строительство первого в России ветропарка компанией Фортум в поселке Колхозный Ульяновской области
© РИА Новости / Олег Матвеев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Чистая прибыль "Фортума" в первом полугодии 2019 года по РСБУ выросла на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,83 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 5,6%, до 39,22 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 16% и составила 13,08 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 11,15 миллиарда рублей, увеличившись на 32% в годовом выражении.
Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2019 года составили 69,31 миллиарда рублей против 68,67 миллиарда рублей на конец 2018 года, краткосрочные обязательства - 5,66 миллиарда рублей против 8,36 миллиарда рублей соответственно.
"Фортум" - один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортума" по электроэнергии на 1 июня 2018 года составляла 4913 МВт.
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