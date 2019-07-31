Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в первом полугодии выросла на 32,2%

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Чистая прибыль "Фортума" в первом полугодии 2019 года по РСБУ выросла на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,83 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 5,6%, до 39,22 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 16% и составила 13,08 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 11,15 миллиарда рублей, увеличившись на 32% в годовом выражении.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2019 года составили 69,31 миллиарда рублей против 68,67 миллиарда рублей на конец 2018 года, краткосрочные обязательства - 5,66 миллиарда рублей против 8,36 миллиарда рублей соответственно.