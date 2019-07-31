"Энел Россия" вложит в модернизацию Невинномысской ГРЭС 1,95 млрд рублей

"0,65 миллиарда рублей компенсируется через ДПМ (договор о предоставлении мощности - ред.), и 1,3 миллиарда рублей как часть капзатрат на поддержание мощностей", - говорится в материалах энергокомпании.

Правкомиссия по развитию электроэнергетики включила проект в масштабную программу модернизации ТЭС. Проект предполагает замену котла на Невинномысской ГРЭС. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2022 года.

Филиал "Невинномысская ГРЭС" "Энел Россия" является крупным энергетическим объектом Юга и предназначен для покрытия потребностей в электрической энергии Северного Кавказа и снабжения тепловой энергией предприятий и населения города Невинномысска Ставропольского края. В настоящее время установленная мощность ГРЭС составляет 1530,2 МВт и 585 Гкал/час, в том числе введённый в 2011 году блок ПГУ 410,2 МВт. Всего станция включает в себя 12 турбин и 14 котлов.