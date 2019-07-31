В Татарстане в шестой раз пройдет фестиваль "Великий Болгар"

КАЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Реконструкторы из России, Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии, Киргизии примут участие в международном фестивале средневекового боя "Великий Болгар", который пройдет 10-11 августа, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.

Международный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар" в этом году пройдёт в шестой раз на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фестиваль – неоднократный победитель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В этом году по версии национального календаря событий "Великий Болгар" вошел в топ-5 главных туристических событий РФ, на которые нужно поехать.

"С каждым годом география и количество зрителей фестиваля растет: Если в 2014 году на фестивале присутствовало более 14 тысяч зрителей из 12 регионов России, то к пятому по счету фестивалю его популярность заметно возросла – более 40 тысяч зрителей из более чем 30 регионов страны. В этом году фестиваль средневекового боя "Великий Болгар" принимает спортсменов из Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии, Киргизии", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что по итогам прошедшего в 2018 году фестиваля 52% зрителей приехали из других регионов России. Согласно данным онлайн-регистрации на сегодняшний день в этом году зрители приедут из 37 регионов РФ, на данный момент забронированы все места на территории палаточного лагеря, а также во всех хостелах и гостиницах рядом. Оставшийся способ размещения – со своей палаткой в специально отведенном месте рядом со стационарным палаточным лагерем.

Гостей фестиваля ждут традиционные площадки: "Ристалище", "Историческая ярмарка", "Сцена" (знакомство с работой площадки, с коллективами и направлениями выступлений, средневековые танцы), исторический лагерь "Великий Болгар" (работа ожившей экспозиции об истории Волжской Булгарии 9-11), "Средневековый детский мир" (лабиринты из сена и игровые площадки). Вернется самый динамичный турнир "Кубок Донжона", пройдут исторические маневры пеших воинов, бои с мантелетами (большие передвижные щиты, используемые в осадной войне для прикрытия), баталии лучников.