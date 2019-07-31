Продажа Рефтинской ГРЭС снизит EBITDA "Энел Россия" на 5,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Продажа Рефтинской ГРЭС снизит показатель EBITDA "Энел Россия" в 2020 году на 5,3 миллиарда рублей, следует из материалов энергокомпании.

За вычетом снижения капитальных затрат в 2,5 миллиарда рублей, показатель снижения EBITDA составит 2,8 миллиарда рублей.

В июне в материалах компании говорилось, что из-за продажи станции прогнозируется снижение EBITDA на 5-6,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах.

"Энел Россия" рассчитывает до конца 2019 года закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС. В своей презентации компания указывает, что закрытие сделки предполагает инвентаризацию и переход права собственности. Этот этап займет три-шесть месяцев, закрытие "ожидается до конца 2019 года". После этого "Энел Россия" еще 6-12 месяцев планирует эксплуатировать "Рефтинскую ГРЭС" по договору аренды.