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РИА Новости

Украинские силовики прекратили пропуск людей на КПП "Гнутово" в Донбассе

Вчера, 16:33
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК/КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики прекратили пропуск людей через КПП "Гнутово", так как поблизости начался пожар, который привел к детонации неразорвавшихся снарядов, сообщил в среду пресс-центр операции объединенных сил Украины.
"Решением командующего объединенных сил на КПВВ "Гнутово" с 14.00 (совпадает с мск) введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которые следуют через линию разграничения", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Вчера, 06:43
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При этом в ДНР заявили, что причиной пожара стали действия украинских силовиков. Как сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР, в 11.10 мск на мариупольском направлении противник произвел "серию управляемых подрывов в тылу украинских передовых позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов". В результате подрывов загорелось поле вблизи украинских позиций.
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