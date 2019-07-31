Украинские силовики прекратили пропуск людей на КПП "Гнутово" в Донбассе

ДОНЕЦК/КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики прекратили пропуск людей через КПП "Гнутово", так как поблизости начался пожар, который привел к детонации неразорвавшихся снарядов, сообщил в среду пресс-центр операции объединенных сил Украины.

При этом в ДНР заявили, что причиной пожара стали действия украинских силовиков. Как сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР, в 11.10 мск на мариупольском направлении противник произвел "серию управляемых подрывов в тылу украинских передовых позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов". В результате подрывов загорелось поле вблизи украинских позиций.