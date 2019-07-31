Глава РЖД рассказал, когда появятся первые женщины-машинисты

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первые женщины-машинисты, как планируется, начнут работать на локомотивах РЖД в 2021 году, хотя компания технически готова к их работе и сейчас, сообщил генеральный директор железнодорожной монополии Олег Белозеров.

"Все меньше и меньше мест там, где условия считаются вредными. Мы прикладываем очень много усилий для того, чтобы улучшить дизайн локомотивов и нашего моторвагонного состава. Я могу сказать, что новые марки уже выпускаются очень комфортные. Соответственно, с технической точки зрения мы уже сейчас готовы к тому, чтобы все это внедрить. Дома для отдыха локомотивных бригад и многое иное - уже все построено для того, чтобы женщины комфортно могли себя чувствовать в новой профессии", - сказал Белозеров в среду в эфире корпоративного телевидения РЖД-ТВ

При этом он отметил, что все решения компания сможет реализовать только после того, как будет принято законодательство.

"Насколько я знаю, пока планы 1 января 2021 года. За этот промежуток времени, возможно, нам еще что-то нужно будет доделать для того, чтоб подготовиться к этой возможности", - добавил Белозеров.

РЖД, писала ранее корпоративная газета "Гудок", предложили упразднить общий перечень запрещенных для женщин профессий и разрешить компаниям самим формировать ограничения по согласованию с профсоюзом. Перечень работ, на которых запрещается применение труда женщин, был утвержден постановлением правительства от 25 февраля 2000 года. Такие ограничения есть во многих отраслях. Один из разделов документа полностью посвящен железнодорожному транспорту и включает такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов, аккумуляторщик, осмотрщик вагонов.