В Госдуме пройдет совещание по ситуации с пожарами в Сибири

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири пройдет в Госдуме в понедельник, 5 августа, с участием руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, глав думских комитетов, представителей профильных ведомств, сообщили в пресс-службе ЕР.

"В понедельник, 5 августа, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов совместно с депутатами фракции - председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым примут участие в рабочем совещании в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Республики Бурятия", - говорится в сообщении пресс-службы фракции.

Уточняется, что планируется обсудить причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые властями субъектов РФ профилактические меры, а также необходимость совершенствования законодательства.

Участники мероприятия также затронут вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, восполнения утрачиваемых лесов и снижения размеров материального ущерба от такого рода чрезвычайных ситуаций.