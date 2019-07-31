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РИА Новости

В Госдуме пройдет совещание по ситуации с пожарами в Сибири

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири пройдет в Госдуме в понедельник, 5 августа, с участием руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, глав думских комитетов, представителей профильных ведомств, сообщили в пресс-службе ЕР.
"В понедельник, 5 августа, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов совместно с депутатами фракции - председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым примут участие в рабочем совещании в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Республики Бурятия", - говорится в сообщении пресс-службы фракции.
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Уточняется, что планируется обсудить причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые властями субъектов РФ профилактические меры, а также необходимость совершенствования законодательства.
Участники мероприятия также затронут вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, восполнения утрачиваемых лесов и снижения размеров материального ущерба от такого рода чрезвычайных ситуаций.
По данным пресс-службы ЕР, в рабочем совещании запланировано участие представителей Минприроды РФ, Рослесхоза, МЧС, Генпрокуратуры и других.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуГосдума РФРоссияПроисшествия
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