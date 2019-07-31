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РИА Новости

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю. Так, с 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1 процента.
Больше всего подешевели огурцы, картофель, морковь и лук. Цены также упали на сахар-песок, подсолнечное масло, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневую крупу.
За этот же период подорожали помидоры, пшено, яйца куриные, свинина и мясо курицы, мороженая рыба и вермишель, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис. Кроме того, цены на автобензин и дизтопливо выросли на 0,1 процента.
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При этом с начала месяца инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,7%. Правительство ожидает годовую инфляцию на уровне 4,3%.
В июне Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию в месячном выражении на 0,5 процента. Такого не было с сентября 2018 года. В этом же месяце ЦБ снизил прогноз по годовой инфляции до 4,2-4,7 процента.
Последний раз продовольственная дефляция в июне наблюдалась в 2015 году: тогда цены на продукты сократились на 0,45 процента по сравнению с маем.
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РосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
У народа нет денег, не угнаться за ценами. Отсюда, нет возможности что то себе позволить купить. Поэтому барыги цены маленько снизили! А не жить стали лучше...
31 июля, 17:36
vasilii_69rus
98323011
с утра почувствовал -жить стало легче
31 июля, 16:57
Сергей ВЕЛИКИЙ
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