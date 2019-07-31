В Перми пять человек пострадали в результате хлопка на пороховом заводе

ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате хлопка на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия, пострадавшие госпитализированы, сообщил РИА Новости генеральный директор ФКП "Пермский пороховой завод" Олег Миргородский.

По его словам, инцидент произошел в 16.08 (14.08 мск) во время работы со специзделиями.

"Пострадали пять человек, в том числе два тяжело, один легко. В настоящее время все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, одному из них делается операция", - сказал Миргородский.

Он уточнил, что, по первичной информации, у тяжело пострадавших ожоги 60% и 35% тела. Директор завода пояснил, что на предприятии произошел "хлопок одного изделия". "Оно сдетонировало", - сказал Миргородский.

"На заводе под моим председательством создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего. В состав комиссии будут привлечены сотрудники Института полимерных материалов как разработчики состава, с которым мы работаем", - отметил Миргородский.