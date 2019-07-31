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РИА Новости

В Перми пять человек пострадали в результате хлопка на пороховом заводе

Вчера, 16:30
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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате хлопка на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия, пострадавшие госпитализированы, сообщил РИА Новости генеральный директор ФКП "Пермский пороховой завод" Олег Миргородский.
По его словам, инцидент произошел в 16.08 (14.08 мск) во время работы со специзделиями.
"Пострадали пять человек, в том числе два тяжело, один легко. В настоящее время все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, одному из них делается операция", - сказал Миргородский.
Он уточнил, что, по первичной информации, у тяжело пострадавших ожоги 60% и 35% тела. Директор завода пояснил, что на предприятии произошел "хлопок одного изделия". "Оно сдетонировало", - сказал Миргородский.
"На заводе под моим председательством создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего. В состав комиссии будут привлечены сотрудники Института полимерных материалов как разработчики состава, с которым мы работаем", - отметил Миргородский.
Директор завода также добавил, что в настоящее время представители социальных служб завода находятся в лечебных учреждениях рядом с пострадавшими, вопросы соцгарантий и выплат будут приниматься в зависимости от ситуации. "В ночное время, наверное, организуем общение с семьями пострадавших, для того чтобы им оказать поддержку, в том числе материальную. Сейчас самое главное, чтобы люди были живы и здоровы", - заключил он.
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