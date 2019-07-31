Американка несколько десятилетий хранила мертвого младенца в морозилке

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Житель американского города Сент-Луис, штат Миссури, Адам Смит обнаружил в холодильнике своей матери мертвого младенца. Об этом сообщает Житель американского города Сент-Луис, штат Миссури, Адам Смит обнаружил в холодильнике своей матери мертвого младенца. Об этом сообщает St.Louis Post-Dispatch

Адам разбирал дом матери после ее смерти. Женщина прожила там более 20 лет и умерла около двух недель назад от рака легких.

Во время уборки мужчина наткнулся на небольшую картонную коробку в морозилке. Он видел ее и раньше, но родители говорили им с сестрой, что там хранится украшение от свадебного торта. Теперь же Адам предположил, что мать могла хранить там сбережения, потому что счета в банке у нее не было. Когда он открыл крышку, то увидел розовую пеленку и мумифицированные останки новорожденной девочки.

По словам Адама, его мать переезжала как минимум четыре раза, и каждый раз перевозила эту коробку.

"Она никогда не говорила мне, что в этой коробке, не призналась даже на смертном одре. Это наводит на мысль, что она что-то сделала с этим младенцем и не хотела никому рассказывать", — рассказал он.

Адам также вспомнил, что много лет назад мать как-то упомянула о мертворожденном ребенке.

"Мне было семь или восемь лет, мы ехали куда-то, и я спросил, почему она такая грустная. Она сказала мне: "Моему старшему ребенку сегодня исполнился бы 21 год". А еще она сказала, что ее звали Дженнифер", — добавил мужчина.