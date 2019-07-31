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РИА Новости

Названы самые популярные в России премиальные кроссоверы

Вчера, 16:28
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© Фото : LexusАвтомобиль Lexus RX 350L
Автомобиль Lexus RX 350L
© Фото : Lexus
Автомобиль Lexus RX 350L. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных премиальных кроссоверов в России на протяжении шести месяцев текущего года.
На первом месте оказался Lexus RX с результатом 3780 проданных машин. Стоимость автомобиля составляет от трех до пяти миллионов рублей.
За ним следуют BMW – Х3 (2907 штук) и BMW – Х5 (2449 штук). Первая модель стоит от 3,2 миллиона рублей, вторая – от 4,75 миллиона.
Также в первую десятку самых вошли Lexus NX, Mercedes-Benz GLС, Mercedes-Benz GLS, Lexus LX, Audi Q5, Porsche Cayenne и BMW X1.
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АвтоBMW X5Lexus RXРоссия
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