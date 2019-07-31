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РИА Новости

Джонсон пообещал Северной Ирландии не нарушать Белфастское соглашение

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с представителями пяти политических партий Северной Ирландии в Белфасте заявил, что ни при каком сценарии по Brexit не допустит нарушения Белфастского соглашения и появления каких-либо ужесточений на границе между Британией и Ирландией, говорится в сообщении британского правительства.
Главной темой обсуждения политических лидеров стало новое соглашение о разделении властных полномочий в Северной Ирландии. На протяжении более двух лет, прошедших с момента выборов в ассамблею (парламент региона), региону не удается сформировать правительство. Партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP) не могут договориться, основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.
Борис Джонсон у штаб-квартиры Консервативной партии в Лондоне
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Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit
Джонсон заявил политикам, что намерен урегулировать политический кризиса в Северной Ирландии "до успешного завершения и что он сделает все возможное, чтобы это произошло".
Говоря о Brexit, премьер-министр отметил, что при любых сценариях правительство останется приверженным Белфастскому соглашению и ни при каких обстоятельствах не будет никаких физических проверок на границе, говорится в сообщении.
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