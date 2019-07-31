Джонсон пообещал Северной Ирландии не нарушать Белфастское соглашение

ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с представителями пяти политических партий Северной Ирландии в Белфасте заявил, что ни при каком сценарии по Brexit не допустит нарушения Белфастского соглашения и появления каких-либо ужесточений на границе между Британией и Ирландией, говорится в сообщении британского правительства.

Главной темой обсуждения политических лидеров стало новое соглашение о разделении властных полномочий в Северной Ирландии. На протяжении более двух лет, прошедших с момента выборов в ассамблею (парламент региона), региону не удается сформировать правительство. Партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP) не могут договориться, основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.

Джонсон заявил политикам, что намерен урегулировать политический кризиса в Северной Ирландии "до успешного завершения и что он сделает все возможное, чтобы это произошло".