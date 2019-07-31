Раскольник Филарет отказался судиться с Порошенко из-за томоса

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко заявил, что не намерен подавать в суд на бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы обманул его при объединении неканонических церковных структур в "новую церковь" Украины.

Ранее Филарет обвинил в обмане Порошенко и главу "новой церкви" Украины Епифания Думенко. Филарет заявил, что Порошенко обманул его и не сказал, на каких условиях "новая церковь" получит "томос". Филарет также заявил, что Думенко нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре прошлого года, что привело к ее расколу.

"Не будем подавать в суд против Петра Порошенко. Это его дело, дело его совести", - заявил Филарет на пресс-конференции.

При этом он добавил, что намерен продолжать отстаивать в суде права своей церковной структуры.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.