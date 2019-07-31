Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T16:25Z
https://ria.ru/20190731/1557049632.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/34/1553043402_0:345:1065:944_1036x0_80_0_0_62a5ea0d440805299d1a9d5ab9d38864.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Раскольник Филарет отказался судиться с Порошенко из-за томоса

Вчера, 16:25
583
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПочётный патриарх Православной церкви Украины Филарет
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Архивное фото
КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко заявил, что не намерен подавать в суд на бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы обманул его при объединении неканонических церковных структур в "новую церковь" Украины.
Ранее Филарет обвинил в обмане Порошенко и главу "новой церкви" Украины Епифания Думенко. Филарет заявил, что Порошенко обманул его и не сказал, на каких условиях "новая церковь" получит "томос". Филарет также заявил, что Думенко нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре прошлого года, что привело к ее расколу.
"Не будем подавать в суд против Петра Порошенко. Это его дело, дело его совести", - заявил Филарет на пресс-конференции.
При этом он добавил, что намерен продолжать отстаивать в суде права своей церковной структуры.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
27 июня, 08:00
Этот томос уже сломался. Как раскалываются раскольники на Украине
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
0110121
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Украина
Рекомендуем
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики прекратили пропуск людей на КПП "Гнутово" в Донбассе
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали иск "Нафтогаза"
Никита Потураев
Советник Зеленского раскритиковал депутатов "Слуги народа", сообщили СМИ
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет попросил Зеленского защитить права его церковной структуры
Лента
новостей
Объект компании Укртранснафта
Украина получила от "Транснефти" более двух млн евро из-за ЧП с "Дружбой"
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
"С Украиной не вышло из-за этого": скелеты в шкафу патриарха Варфоломея
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон пообещал Северной Ирландии не нарушать Белфастское соглашение
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области
Киево-Печерская лавра
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Избирком трижды отказал в проведении референдума по храму в Екатеринбурге
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Американка несколько десятилетий хранила мертвого младенца в морозилке
В Херсоне прошел митинг в память об убитой советнице мэра
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
В Киеве настаивают на ликвидации церковной структуры раскольника Филарета
Горы в Северной Осетии
В горах Северной Осетии спасли группу ивановских альпинистов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
21:58Опубликован первый снимок от новой космической обсерватории "Спектр-РГ"
21:42Премьер Молдавии планирует обсудить с Медведевым экспорт и поставки газа
21:40Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве
21:37В Воронеже нашли пропавшего десятилетнего мальчика живым
21:34В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
21:30Правительство предложило внести изменения в закон о связи
21:23В Москве водителей предупредили об ограничениях движения на День ВДВ
21:18СМИ сообщили о получении США разведданных о смерти сына бен Ладена
21:17Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку
21:09Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
21:05В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
21:01Власти Франции предъявили трем экстремистам обвинение в подготовке теракта
21:00ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку
20:51Силовики почти 40 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
20:41В Кабардино-Балкарии один человек погиб после падения автомобиля в реку
20:40В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП
20:40В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"
20:39Ситуация с лесными пожарами с годами будет ухудшаться, заявил Росгидромет
20:37Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
Лента новостейМолния