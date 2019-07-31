Раскольник Филарет отказался судиться с Порошенко из-за томоса

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко заявил, что не намерен подавать в суд на бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы обманул его при объединении неканонических церковных структур в "новую церковь" Украины.
Ранее Филарет обвинил в обмане Порошенко и главу "новой церкви" Украины Епифания Думенко. Филарет заявил, что Порошенко обманул его и не сказал, на каких условиях "новая церковь" получит "томос". Филарет также заявил, что Думенко нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре прошлого года, что привело к ее расколу.
"Не будем подавать в суд против Петра Порошенко. Это его дело, дело его совести", - заявил Филарет на пресс-конференции.
При этом он добавил, что намерен продолжать отстаивать в суде права своей церковной структуры.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".