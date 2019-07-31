Украина получила от "Транснефти" более двух млн евро из-за ЧП с "Дружбой"

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. "Укртранснафта" получила от "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба", сообщила в среду компания.

"Укртранснафта" получила от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

По данным "Укртранснафта", это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.