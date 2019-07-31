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РИА Новости

Украина получила от "Транснефти" более двух млн евро из-за ЧП с "Дружбой"

Вчера, 16:23
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© Фото : сайт компании "Укртранснафта"Объект компании "Укртранснафта"
Объект компании Укртранснафта
© Фото : сайт компании "Укртранснафта"
КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. "Укртранснафта" получила от "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба", сообщила в среду компания.
"Укртранснафта" получила от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.
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По данным "Укртранснафта", это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.
"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьУкраинаЭкономика
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