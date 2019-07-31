В Санкт-Петербурге открылся форум волонтеров "Добро на Северо-Западе"

Приятно осознавать, что все больше молодых людей готовы связать свою жизнь с добровольчеством. Здорово, что старшее поколение также не осталось в стороне и пополняет ряды волонтерского корпуса. За два года девять субъектов нашего округа стали победителями конкурса "Регион добрых дел". Реализуется большое количество волонтерских проектов. Нам есть кем и чем гордиться", – сказал Леонтьев.