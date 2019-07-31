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РИА Новости
Школа волонтера

В Санкт-Петербурге открылся форум волонтеров "Добро на Северо-Западе"

Вчера, 16:22
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВ Санкт-Петербурге открылся форум волонтеров "Добро на Северо-Западе"
В Санкт-Петербурге открылся форум волонтеров Добро на Северо-Западе
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Торжественная церемония открытия окружного форума волонтеров "Добро на Северо-Западе" состоялась в Санкт-Петербурге 31 июля, сообщает "Роспатриотцентр".
В ней приняли участие заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

Приятно осознавать, что все больше молодых людей готовы связать свою жизнь с добровольчеством. Здорово, что старшее поколение также не осталось в стороне и пополняет ряды волонтерского корпуса. За два года девять субъектов нашего округа стали победителями конкурса "Регион добрых дел". Реализуется большое количество волонтерских проектов. Нам есть кем и чем гордиться", – сказал Леонтьев.

После открытия участники посетили панельную дискуссию "Волонтерство: ценность и курс на саморазвитие", где обсудили программы обучения, стажировки и вакансии для молодежи, нюансы резюме для трудоустройства и полезные навыки для эффективной работы.
Также на форуме будет работать выставка волонтерских инициатив в Санкт-Петербурге и округе, где полуфиналисты конкурса "Доброволец России" представят проекты.
Площадка форума, который продлится с 30 июля по 2 августа, объединила 300 человек – волонтеров и руководителей волонтерских объединений, участников конкурса "Доброволец России", а также представителей социально ориентированных НКО и органов исполнительной власти, курирующих волонтерскую деятельность в Северо-Западном федеральном округе.
Семинары, интерактивные лекций и практикумы помогут участникам развить необходимые профессиональные навыки для эффективной работы в сфере добровольчества. Кроме того, волонтеры пройдут тренинговую программу и обучатся мотивационным приемам при работе с людьми для их вовлечения в волонтерство.
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