Афганистан сформировал делегацию для переговоров с талибами

КАБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Правительство Афганистана сформировало делегацию для мирных переговоров с радикальным движением "Талибан", говорится в заявлении госминистра по делам мира Абдуль Саляма Рахими.
"Была сформирована делегация Исламской Республики Афганистан для мирных переговоров", - говорится в заявлении.
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Согласно документу, в состав делегации войдут 15 человек, "которые представляют (Афганистан - ред.) в политическом, социальном и национальном разнообразии".
Как отмечается в заявлении, "правительство Афганистана согласно с США по следующим шагам в мирном процессе".
США последние месяцы ведут переговоры с движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Ранее в июле официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого тогда не была определена.