Афганистан сформировал делегацию для переговоров с талибами

КАБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Правительство Афганистана сформировало делегацию для мирных переговоров с радикальным движением "Талибан", говорится в заявлении госминистра по делам мира Абдуль Саляма Рахими.

"Была сформирована делегация Исламской Республики Афганистан для мирных переговоров", - говорится в заявлении.

Согласно документу, в состав делегации войдут 15 человек, "которые представляют (Афганистан - ред.) в политическом, социальном и национальном разнообразии".

Как отмечается в заявлении, "правительство Афганистана согласно с США по следующим шагам в мирном процессе".

США последние месяцы ведут переговоры с движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.