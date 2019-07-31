В Иркутской области вторая волна паводка затронула 30 населенных пунктов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вторая волна паводка в Иркутской области затронула 1,8 тысячи домов в 30 населённых пунктах, рассказал на заседании правительственной комиссии вице-премьер Виталий Мутко.

Подтоплено 611 частных жилых домов.

"Уже 30 населённых пунктов подтоплено, 1801 дом, жилые дома, в которых проживают 3965 семей, три социально значимых объекта и, к сожалению, ряд объектов, которые уже начали восстанавливать", - сказал он.