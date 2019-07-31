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РИА Новости

В Иркутской области вторая волна паводка затронула 30 населенных пунктов

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкПодтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вторая волна паводка в Иркутской области затронула 1,8 тысячи домов в 30 населённых пунктах, рассказал на заседании правительственной комиссии вице-премьер Виталий Мутко.
Подтоплено 611 частных жилых домов.
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
30 июля, 08:12
СМИ сообщили об угрозе экосистеме Байкала из-за паводка в Иркутской области
"Уже 30 населённых пунктов подтоплено, 1801 дом, жилые дома, в которых проживают 3965 семей, три социально значимых объекта и, к сожалению, ряд объектов, которые уже начали восстанавливать", - сказал он.
Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка.
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Виталий МуткоИркутская областьПроисшествия
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