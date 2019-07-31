В ПФР объяснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генпрокуратура проверит негосударственные пенсионные фонды (НПФ) из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
Во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что по поручению главы государства ведомство начинает массовые проверки работы пенсионных фондов в августе.
"Проверка Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельности Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вызвана массовыми обращениями граждан из-за неправомерного перевода их пенсионных накоплений", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что ПФР уведомлен о планируемых мероприятиях в территориальных органах НПФ и территориальных органах ПФР, и будет оказывать всё необходимое содействие.