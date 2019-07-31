В ПФР объяснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды

Во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что по поручению главы государства ведомство начинает массовые проверки работы пенсионных фондов в августе.

В фонде отметили, что ПФР уведомлен о планируемых мероприятиях в территориальных органах НПФ и территориальных органах ПФР, и будет оказывать всё необходимое содействие.