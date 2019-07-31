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РИА Новости

В ПФР объяснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетитель в управлении Пенсионного фонда России
Посетитель в управлении Пенсионного фонда России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генпрокуратура проверит негосударственные пенсионные фонды (НПФ) из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
Во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что по поручению главы государства ведомство начинает массовые проверки работы пенсионных фондов в августе.
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"Проверка Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельности Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вызвана массовыми обращениями граждан из-за неправомерного перевода их пенсионных накоплений", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что ПФР уведомлен о планируемых мероприятиях в территориальных органах НПФ и территориальных органах ПФР, и будет оказывать всё необходимое содействие.
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Пенсионный фонд РФГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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