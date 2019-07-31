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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" в первом полугодии получила убыток по МСФО в 2,1 млрд рублей

Вчера, 16:13
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Чистый убыток "Энел Россия" по МСФО за январь-июнь 2019 года составил 2,14 миллиарда рублей против прибыли в 3,39 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Выручка "Энел Россия" в отчетном периоде выросла на 4%, до 35,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании вырос на 14,3%, до 8,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль от обычных видов деятельности компании выросла на 26,2%, до 4,28 миллиарда рублей.
"Энел Россия" входит в итальянскую группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании в РФ составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2,4 тысячи Гкал.ч по выработке тепла. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2018 году, приходящаяся на собственников компании, снизилась на 10,2% по сравнению с 2017 годом и составила 7,706 миллиарда рублей.
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