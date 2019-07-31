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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" планирует до конца года закрыть сделку по Рефтинской ГРЭС

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРефтинская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Энел Россия" рассчитывает до конца 2019 года закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК), после этого планирует арендовать электростанцию еще до года, говорится в материалах компании.
В частности, в своей презентации компания указывает, что закрытие сделки предполагает инвентаризацию и переход права собственности. Этот этап займет три-шесть месяцев, закрытие "ожидается до конца 2019 года". После этого "Энел Россия" еще 6-12 месяцев планирует эксплуатировать "Рефтинскую ГРЭС" по договору аренды, указано в презентации.
В июле акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС структуре СГК за сумму не менее 21 миллиарда рублей с учетом возможных корректировок. Соглашение о купле-продаже было подписано 20 июня 2019 года. Сделку должна одобрить ФАС.
Сверх указанной суммы в рамках соглашения также предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.
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