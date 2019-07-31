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РИА Новости
Новости Подмосковья

Жители аварийного дома в Солнечногорске получат новые квартиры в 2020 году

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В ходе реализации госпрограммы переселения граждан из аварийного жилья этапа 2020 года в городском округе Солнечногорск проходит строительство многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
Министр строительного комплекса Подмосковья отметил, что новое жилье получит 171 житель аварийного дома №18 в микрорайоне Поваровка поселения Поварово. Гражданам выдадут ключи от новых квартир до конца 2020 года.
"Всего будет расселено 89 жилых помещений площадью более 4 тысяч квадратных метров", – пояснил Тагиев.
На данный момент на строящемся объекте идут работы по устройству кровли и кирпичной кладке стен. Дом возводят по адресу: микрорайон Локомотивный, уч. 12.
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Новости ПодмосковьяРуслан ТагиевМосковская областьСолнечногорск
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