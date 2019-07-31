В Госдуме прокомментировали иск "Нафтогаза"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" не вправе требовать какой-либо компенсации за утрату активов в Крыму, так как, по сути, не инвестировал в развитие энергетической отрасли полуострова и пользовался советским наследием, более того, это Украина задолжала Крыму за упущенные возможности для развития региона, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.

"На Украине, видимо, не хотят самостоятельно зарабатывать денег, поэтому пытаются стать иждивенцами за счет России. Относительно "Нафтогаза", то эта компания не вправе требовать какой-либо компенсации за крымские активы, так как, по сути, не инвестировала в развитие энергетической отрасли полуострова и пользовалась инфраструктурой, доставшейся ей в качестве советского наследия", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, "Нафтогаз" нещадно эксплуатировал крымскую энергетическую систему, лишая Крым каких-либо дивидендов.

"Сегодня Украина должна Крыму за ту недополученную выгоду и упущенные возможности для развития региона", - сказал депутат.