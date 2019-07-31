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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали иск "Нафтогаза"

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" не вправе требовать какой-либо компенсации за утрату активов в Крыму, так как, по сути, не инвестировал в развитие энергетической отрасли полуострова и пользовался советским наследием, более того, это Украина задолжала Крыму за упущенные возможности для развития региона, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
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Юрист об иске "Нафтогаза": видимо, Украине просто нравится судиться"Нафтогаз " судится с РФ из-за потери активов в Крыму. Есть ли у иска правовые основания, объяснил в эфире радио Sputnikвице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
"На Украине, видимо, не хотят самостоятельно зарабатывать денег, поэтому пытаются стать иждивенцами за счет России. Относительно "Нафтогаза", то эта компания не вправе требовать какой-либо компенсации за крымские активы, так как, по сути, не инвестировала в развитие энергетической отрасли полуострова и пользовалась инфраструктурой, доставшейся ей в качестве советского наследия", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, "Нафтогаз" нещадно эксплуатировал крымскую энергетическую систему, лишая Крым каких-либо дивидендов.
"Сегодня Украина должна Крыму за ту недополученную выгоду и упущенные возможности для развития региона", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Табличка на ограждении Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области
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Эксперт назвал варианты развития событий вокруг транзита газа через УкраинуСМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа. Насколько публикация соответствует действительности, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.
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Михаил ШереметНафтогаз УкраиныГосдума РФКрымРоссияУкраинаЭкономика
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