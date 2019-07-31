Минобороны направило вертолеты и самолеты тушить лесные пожары в Сибири

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина посылает на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов.

"Генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами", - говорится в релизе ведомства.

Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.