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РИА Новости

Минобороны направило вертолеты и самолеты тушить лесные пожары в Сибири

Вчера, 15:59
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Лесной пожар в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина посылает на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов.
"Генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами", - говорится в релизе ведомства.
Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
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